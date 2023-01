Mit seinem Programm „3Klangs-Konzert“ ist das renommierte Ensemble „Rekkenze Brass“, das Blechbläserquintett der Hofer Symphoniker , im Januar gleich zweimal zu Gast an Grund- und Mittelschulen im Landkreis Bamberg.

Jeweils zwei Konzerte

Am Montag, 23. Januar, spielt das Quintett an der Michael-Arneth-Schule in Gundelsheim . Das erste Konzert findet von 8.10 bis 9.10 Uhr (für die ersten und zweiten Klassen) statt, ein zweites Konzert von 10 bis 11 Uhr für die Klassen drei und vier.

Am Dienstag, 31. Januar, gastiert „Rekkenze Brass“ dann an der Grund- und Mittelschule Baunach. Auch hier finden zwei Konzerte statt: 8.10 bis 9.10 Uhr für die Klassen fünf und sechs bzw. 10 bis 11 Uhr für die Klassen sieben und acht. Im Rahmen der Jugendförderung durch den Bezirk und der kulturellen Arbeit des Hauses Marteau – Internationale Musikbegegnungsstätte des Bezirks Oberfranken in Lichtenberg – führt das Blechbläserquintett im Auftrag des Bezirks in Schulen und anderen sozialen Einrichtungen ihre Konzerte durch.

Durch Musik fördern

Musik ist grundlegend für die Bildung und fördert neben sozialer Kompetenz auch mathematische Fähigkeiten.

Mit Hilfe verschiedener Musikinstrumente können die Schüler im Rahmen der Konzerte aktiv die Klangentstehung erleben. red