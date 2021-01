Lockdown, Schulen und Kitas geschlossen, alle müssen sich an die aktuellen Einschränkungen inklusive Distanzunterricht halten - alle? "Für die Polizeischüler findet nach wie vor Präsenzunterricht statt, in Klassen mit bis zu 25 Personen, bei denen die notwendigen Abstände nicht eingehalten werden", kritisiert die Landtagsabgeordnete Ursula Sowa ( Bündnis 90/Die Grünen ) in einem Schreiben, datiert vom 22. Januar 2021 und adressiert an den Fachbereich Gesundheitswesen am Landratsamt Bamberg . Sowa hält die angebliche Nichteinhaltung der Infektionsschutzregeln an der Polizeiakademie für "absolut unverantwortlich, zumal die Schüler sehr

häufig am Wochenende heimfahren, somit die Ansteckungsgefahr auch noch überregional ,bestens' verbreitet wird. Es sollte von einer Bundesbehörde auf diesem Niveau auch zu erwarten sein, dass sie in der Lage ist, erwachsene Schülern online zu unterrichten."

Polizeischüler, die Krankheitssymptome zeigen, würden laut Sowa zur häuslichen Quarantäne nach Hause, also in ihren Herkunftsort geschickt (im gesamten Bundesgebiet), um sich dort testen zu lassen. "Ich stelle hier die Frage, ob dadurch das Ansteckungsrisiko auf der Reise und natürlich dann am Herkunftsort nicht erheblich steigt und zusätzlich verbreitet wird", so die Abgeordnete in dem Schreiben, das auch unserer Redaktion vorliegt. Den Fachbereich Gesundheitswesen bittet Sowa um Überprüfung der Vorwürfe und gegebenenfalls, das Nötige zu veranlassen.

Keine Ausnahmeregelung

Am Landratsamt hat man umgehend reagiert. "Der Sachverhalt wird im Austausch auch mit der Bundespolizei geprüft", sagte dazu Pressesprecher Frank Förtsch noch am Dienstag. Und stellte gleichzeitig klar: "Für die Beschulung der Bundespolizeischüler wäre eine Ausnahmegenehmigung der zuständigen Kreisverwaltung (Stadt Bamberg ) mit einer infektionogischen Bewertung des Fachbereiches Gesundheitswesen beim Landratsamt nötig." Und genau solch eine Ausnahme könne nicht erteilt werden. Förtsch: "Die Stadt Bamberg hat in Abstimmung mit dem Fachbereich Gesundheitswesen beim Landratsamt Bamberg und der Regierung von Oberfranken entschieden, dass keine Ausnahme vom Präsenzunterricht möglich ist. Darüber ist die Bundespolizeischule informiert worden mit der Möglichkeit, diese Entscheidung von ihren übergeordneten Stellen prüfen zu lassen."

Dass im Aus- und Fortbildungszentrum der Bundespolizei in Bamberg tatsächlich bis zuletzt eine Art Präsenzunterricht stattfand, daraus macht man dort gar kein Geheimnis. "Am Ausbildungsort Bamberg findet, ebenso wie in den übrigen sechs Ausbildungsorten der Bundespolizei in Deutschland, aktuell Präsenzunterricht bzw. Präsenzausbildung statt, allerdings unter Einhaltung strengster Abstands- und Hygieneregeln", bestätigte gestern Marcus Büchner, Pressesprecher des Aus- und Fortbildungszentrums der Bundespolizei in Bamberg .

So sei etwa das Tragen von FFP2-Masken generell Pflicht, eine Arbeitsmedizinerin achte auf die Einhaltung der Vorgaben. Zudem sei man generell um eine personelle Reduzierung in der Einrichtung bemüht. So seien vom aktuellen Ausbildungsjahrgang 2020 nur 50 Prozent der Polizeischüler vor Ort in Bamberg , die andere Hälfte würde in Form einer elektronischen Fernlehre ausgebildet.

Das Schreiben Ursula Sowas ist auch der Bundespolizei in Bamberg bekannt, so der Sprecher. Damit würden sich nun die Entscheidungsträger bei der übergeordneten Bundespolizeiakademie in Lübeck bzw. beim Bundespolizeipräsidium in Berlin befassen. GP