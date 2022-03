Der CSU-Ortsverband Schwürbitz hat spontan und völlig unbürokratisch eine Spendenaktion für die Ukraine organisiert. In enger Zusammenarbeit mit der Gutmann Factory stellten die Partei und die Firma eine Sammlung für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine auf die Beine. Hierfür können am kommenden Sonntag, 6. März, von 10 bis 12 Uhr am Pfarrzentrum „St. Josef“ in Schwürbitz Spenden abgegeben werden. Gebraucht werden vor allem Nahrungsmittel, Hygieneartikel, warme Kleidung, Schlafsäcke, Windeln, Kinderkleidung und Spielsachen sowie weitere verfügbare Artikel.

Die Hilfsgüter sollten bruchsicher in Kartons verpackt werden. In den nächsten Tagen werden die Spenden dann direkt mit einem Lkw an die Grenzregion Polen/Ukraine gebracht, also ohne Umwege dahin, wo die Not am größten ist. Ein herzlicher Dank der Initiatoren geht dabei an die Firma Gutmann für den Transport sowie an die katholische Kirchenverwaltung für die schnelle Zusage der Sammelstelle Pfarrzentrum in Schwürbitz .

Da in beiden Schwürbitzer Kirchen am Sonntag kein Gottesdienst stattfindet, bietet sich dieser Abgabetermin am Sonntagvormittag an.

Bereits am vergangenen Wochenende wurden ökumenische Friedensgebete in beiden Gotteshäusern abgehalten. In der evangelischen Kirche hatten die Besucher Gelegenheit, Wünsche und Gebete aufzuschreiben. Diese wurden dann in den Fürbitten vorgetragen. Neben allen Einwohnern der Umgebung sind natürlich Christen beider Konfessionen bei dieser Spendenaktion herzlich willkommen. sam