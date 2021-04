Schwere Verletzungen erlitt ein 63-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag in Sambach. Gegen 15.15 Uhr war der Sportbegeisterte mit seinem Rennrad auf der Staatsstraße 2260 in Richtung Herrnsdorf unterwegs. Aufgrund einer Ölspur im Kurvenbereich verlor der Mann die Kontrolle über sein Rad und stürzte schwer. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Am hochwertigen Rennrad entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Sambach banden die Ölspur ab. Zusätzlich musste die Straßenmeisterei eine Spezialfirma zur endgültigen Beseitigung der Verschmutzung verständigen. Während der Unfallaufnahme stellte die Polizei zudem eine weitere Öllache im Ortsteil Weiher fest. Zum Verursacher der beiden Ölspuren liegen bislang lediglich vage Hinweise vor. Die Landkreispolizei sucht nun Personen, die Hinweise zu dem Täter geben können. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bamberg-Land, Telefon 0951/9129-310, zu melden.