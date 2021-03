Schwer verletzt wurde ein 22-jähriger VW-Golf-Fahrer, der in den frühen Morgenstunden des Sonntags auf der Strecke von Priesendorf in Richtung Kirchaich unterwegs war. Auf freier Strecke war er in einer langgezogenen Rechtskurve nach links von der Straße abgekommen und im angrenzenden Feld gelandet. Der Mann musste von der eingesetzten Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit und vom Rettungsdienst ins Klinikum gebracht werden. Der Gesamtsachschaden wird von der Polizei auf rund 20 000 Euro geschätzt.

In der Zeit der Unfallaufnahme kam auf der Straße kein weiteres Fahrzeug vorbei. Auch Ersthelfer waren keine vor Ort. Dank des elektronischen Notrufsystems und der genauen Koordinaten konnten die Einsatzkräfte den jungen Mann rechtzeitig finden. "Wir wurden über das E-Call-System alarmiert, was gerade in der Corona-Zeit sehr wichtig ist. Es ist weniger los, es ist sehr kalt, da ist es wichtig, dass die Autos selbstständig den Notruf alarmieren können. Es war sehr schwer, das Auto zu entdecken, aber dank E-Call wussten wir, wo es steht", berichtete Klaus Jungkunz, Kommandant der Feuerwehr Priesendorf . red