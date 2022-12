Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten des Rewe-Lagers in Buttenheim über Weihnachten erneut zum Streik aufgerufen. Auch nach über 19 Monaten haben die Arbeitgeber kein abschlussfähiges Angebot vorgelegt.

„ Rewe gehört nach wie vor zu den Gewinnern der Krise und hält es nicht einmal für angebracht, ein gutes Angebot vorzulegen“, so Paul Lehmann, Verdi-Gewerkschaftssekretär. „Die Beschäftigten sind aufgrund der Inflation besonderen finanziellen Belastungen ausgesetzt und wissen nicht mehr, wie sie laufende Kosten bezahlen sollen.“

Der Bundestagsabgeordnete Andreas Schwarz verdeutlichte in seinem Grußwort, dass die Forderung moderat und mehr als berechtigt sei, und erklärte sich mit den Streikenden solidarisch. 4,5 Prozent mehr Lohn, zusätzlich 45 Euro im Monat, bei einer Laufzeit von 12 Monaten, so lauten die Vorstellungen von Verdi. „Der Arbeitgeber ist jetzt gefragt“, so Lehmann.