Die Feuerwehr in Busendorf-Poppendorf bekommt neue Ausrüstung, das gaben die Verantwortlichen bei der Hauptversammlung bekannt. Außerdem wurde über neue Feuerwehrautos und die anstehenden Ausbildungen gesprochen.

Vorsitzender Richard Süppel eröffnete die Versammlung und gab nach den Begrüßungen und der Verlesung der Tagesordnung das Wort an Schriftführerin Julia Dorsch, die die Protokolle von 2020, 2021 und 2022 verlas. Im Anschluss ließ Süppel das Jahr Revue passieren. Kassenverwalter Robert Meixner berichtete von einem gesunden Kassenstand, dem die Revisoren Engelbert Schmitt und Albin Dorsch nichts hingegenzusetzen hatten. Bürgermeister Bruno Kellner, Dienstherr der acht freiwilligen Feuerwehren in der Marktgemeinde Rattelsdorf, gab bekannt, dass die Erkundungsdrohne für die Feuerwehr eingetroffen ist. Sie wird in Rattelsdorf stationiert, so wie die Schlauchwaschanlage, die bestellt ist.

Neue Funkausrüstung

Die Funkausbildung am 3. Januar 2023 diente der Überprüfung der Kommunikation unter den Wehren, so Kellner. Kreisbrandinspektor Andreas Schnapp hatte zur Freude der Wehr für Poppendorf zusätzliche Funkausrüstung im Gepäck. Des Weiteren berichtete er über die gegründete Gruppe der Führungsunterstützungseinheit mit 14 Wehren und über die Anschaffung von neuen Feuerwehrautos. Außerdem sollen vier Notstromaggregate und eine mobile Antenne beim Keppele nordöstlich von Rattelsdorf, zur besseren Kommunikation zum Einsatz kommen. Erster Kommandant Stefan berichtete über die Zusammensetzung der aktiven Wehr von Busendorf und Poppendorf. Aktuell gebe es 25 männliche und sieben weibliche aktive Mitglieder. Außerdem 23 passive Mitglieder, unter ihnen fünf Ehrenmitglieder. 2022 hatte die Feuerwehr nur einen Einsatz verzeichnet: an der B 4 Kreuzung Bamberg-Coburg, Gleusdorf-Birkach.

Familienausflug geplant

Zuletzt wurde in der Wehr eine Online-Zusatzausbildung „E-Mobilität/Sensibilisierung Feuerwehr“ absolviert. Dieses Jahr stehen noch einige Ausbildungen wie zum Beispiel die „Flächenbrandbekämpfung und THL klein“ an.

Als weitere Ausbildungen sind in 2024 noch zwei zusätzliche Gruppenführer und ein bis zwei Maschinisten geplant. Am 18. Juni hat die Wehr der Familienausflug nach Coburg geplant. red