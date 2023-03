Zur Hauptversammlung hatte die Hallstadter Maurer- und Bauhandwerkerzunft seine Mitglieder ins Vereinslokal Gasthaus „zum Bären “ eingeladen. Vorsitzender Josef Dillerstellte fest, dass sich die Mitgliederzahl der Zunft im vergangenen Jahr wieder auf 68 erhöht habe. Erfreut äußerte er sich laut Pressemitteilung der Zunft über den Zuspruch der Jugend, die sich auch im Vorstand etabliert habe und ihr Interesse am Zunftleben immer wieder unter Beweis stelle.

Der Vorsitzende berichtete über einige Höhepunkte aus dem vergangenen Jahr. Besonders hob er dabei die beiden Öffnungstage der Zunftstuben während des Hallstadter Herbst- und Weihnachtsmarkts hervor. Beide Male stellte er das Interesse der Bevölkerung am „kleinen Handwerkermuseum“ in den Zunftstuben fest.

Die Teilnahme zu kirchlichen und weltlichen Anlässen, die erfolgreiche Teilnahme am Handwerkerschießen in Gaustadt, ein großer Ehrungsabend und die alljährliche Michaelifeier rundeten das Zunftjahr ab. Das Aufstellen des „schwebenden Dachstuhls“ anlässlich der Gaustadter Kirchweih fiel allerdings wetterbedingt aus – die Veranstaltung mit anschließendem „Zimmermannsklatsch“ fiel quasi ins Wasser.

Termine in diesem Jahr

Aus dem Bericht des Kassiers Günter Schmuck ging hervor, dass die Zunft sehr wirtschaftlich gearbeitet habe. In der Vorschau über die künftigen Aktivitäten im laufenden Jahr informierte Diller über mehrere Termine. So wird man wieder am Zunft- und Handwerkerschießen, der Josefsfeier und eventuell einer Neuauflage des „schwebenden Dachstuhls“ in Gaustadt, sowie am Stegauracher Zunft-Grillfest teilnehmen.

Eine Wanderung nach Merkendorf, die traditionelle Michaelifeier zusammen mit dem Hallstadter Bauernverband und dem Pfarrgemeinderat und das Weinfest stehen ebenfalls an. Hinzu kommt die Beteiligung am Kirchweihfestzug. Außerdem wird man zu den verschiedenen Hallstadter Märkten auch wieder die Zunftstuben öffnen.

Die Zusammenkunft wurde traditionell mit dem gemeinsam gesungenen Maurerlied, „Unser Lied“ beendet. red