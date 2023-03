Der Vorstand des VdK-Ortsverbandes Rattelsdorf mit ihrem Vorsitzenden Martin Drescher lud zur Mitgliederversammlung ein. Wichtigster Tagesordnungspunkt waren die Neuwahlen des Vorstandsteams.

Die stellvertretende Vorsitzende des VdK-Kreisverbandes Bamberg, Ingeborg König-Fischer, folgte den Ausführungen der Vorstandschaft mit einem Sozialreferat, in dem sie einige Schwerpunkte des VdK-Landesverbandes Bayern ansprach.

Die anschließenden Wahlen konnten per Akklamation durchgeführt werden. Erster Vorsitzender bleibt Martin Drescher aus Busendorf. Sein Stellvertreter ist Dietmar Gottschall aus Ebing. Schatzmeister ist Johann Schmitt aus Rattelsdorf , Schriftführer Martin Drescher aus Busendorf. Frauenvertreterinnen sind Hannelore Schmeller aus Mürsbach und Maria List aus Rattelsdorf . Pressewart und Jugendvertreter ist Peter Vietze aus Poppendorf.

Vertreterin (Fürsorge) ist Christine Müller aus Rattelsdorf , Vertreterin (Behinderte) Anneliese Böhmer aus Medlitz, Vertreterin (Sozialrentner) Edeltraud Ringelmann aus Rattelsdorf und Vertreter (Sozialrentner) Erwin Fößel aus Poppendorf.

Verabschiedung und Ehrung

Der Ortsverband bedankte sich bei den ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedern Johannes Rödel, Siglinde Gast, Ewald Weber und Hildegard Meitner für ihre jahrzehntelange Unterstützung. Anschließend standen einige Ehrungen auf der Tagesordnung. Schatzmeister Hans Schmitt aus Rattelsdorf und Rosemarie Zinger aus Mürsbach wurden für 25 Jahre treue Mitgliedschaft mit dem Treueabzeichen des VdK-Bayern in Gold geehrt. Ebenso in Abwesenheit Egon Pechmann aus Rattelsdorf .

Zur Freude des VdK-Ortsverbandes konnten aus dem Ortsteil Poppendorf fünf neue Mitglieder gewonnen werden: Hilde Schramm, Erwin Fößel, Erika und Karl Hoffmann sowie Walburga Dorsch.

Ein weiterer Programmpunkt waren die für dieses Jahr geplanten Termine. Am Mittwoch, 26. April, findet eine Vorstandssitzung im Gasthof Sonne in Mürsbach statt. Am Freitag, den 23. Juni, findet die Muttertagsfeier im Gasthaus Rothlauf statt.

Am Montag, 18. September findet eine weitere Vorstandssitzung im Gasthof Sippel in Mürsbach und am Montag, 16. Oktober, im Gasthof Endres in Höfen mit Jahresessen und Ausgabe der Sammellisten statt.

Im Oktober/November findet dann die Sammlung unter dem Motto „Helft Wunden heilen“ statt. Am 19. November, dem Volkstrauertag, sind wieder Ansprachen und Kranzniederlegungen an den Kriegerdenkmälern in Rattelsdorf , Mürsbach und Medlitz geplant.

Am Sonntag, 10. Dezember, findet die traditionelle Weihnachtsfeier im Gasthaus Rothlauf in Rattelsdorf statt. Beginn aller Veranstaltungen ist um 19.30 Uhr. Die Fahrt zu den Luisenburg-Festspielen am 21. August fällt aus.

Peter Vietze