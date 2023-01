Nach zweijähriger Pause lädt der Evangelische Freundeskreis Hof (EFH) wieder zu einem Konzert ein.

Das zweistündige Konzert wird am Samstag, 21. Januar, um 19 Uhr in der Heilig-Geist-Kirche in Lichteneiche /Memmelsdorf (Kapellenstraße 34) zu hören sein. Der Eintritt ist frei. Im Gemeindehaus wird Kinderbetreuung angeboten.

Wahre Begebenheit

Dem Konzert liegt die wahre Geschichte eines Jungen zugrunde, der, vom Vater gedemütigt, in der Schule gemobbt, fast am Leben verzweifelt. Als Erwachsener macht er sich auf den Weg der Versöhnung und findet Heilung für seine quälenden Wunden.

Der EFH hat sich mit dem Inhalt des Buches „Kein Herz aus Stahl" von Michael Stahl beschäftigt und ihn musikalisch verarbeitet. In gewohnter Weise wechseln Texte und Lieder miteinander ab.