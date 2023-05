„Bücher lesen heißt in ferne Welten reisen, aus den Stuben, über die Sterne.“ Mit diesen Worten beschreibt der deutsche Schriftsteller Jean Paul den Zauber des Lesens. Zu zwei dieser magischen Buchmomente lädt der Baumwipfelpfad in Ebrach am 1. Juni und am 23. Juli ein.

Dann lesen die beiden Kinderbuchautoren Suza Kolb und Paul Maar aus ihren Werken vor, nehmen kleine und große Fans mit auf eine abenteuerliche Reise und strapazieren den ein oder anderen Lachmuskel.

Für die ganze Familie

Den Anfang macht am 1. Juni die Autorin Suza Kolb mit „Emil Einstein “. Ab 14 Uhr stellt sie den ersten Band der Kinderbuchreihe vor: „Die streng geheime Tier-Quassel-Maschine“.

„Wir freuen uns sehr, mit Suza Kolb unsere Lesereihe auf der Plattform zu eröffnen. Die Veranstaltung ist bereits im Eintrittspreis enthalten und ein schöner Ferienprogrammpunkt für die ganze Familie“, berichtet Sandra Fischer, Leiterin des Baumwipfelpfades.

Wenige Wochen später heißt es dann Bühne frei für Paul Maar . Der bekannte Kinderbuchautor ist am 23. Juli ab 14.30 Uhr zu Gast in Ebrach . Mit im Gepäck hat er lustige Texte und Geschichten aus verschiedenen Stationen seines Lebens. Natürlich dürfen sich die Besucherinnen und Besucher auch auf Ausschnitte aus dem Sams freuen.

„Mit Paul Maar haben wir natürlich einen besonderen Schriftsteller zu Gast, der unsere Region genauso schätzt wie wir“, freut sich Fischer auf den Schöpfer des Sams.

Begleitet wird Paul Maar von den beiden Musikern Wolfgang Stute und Konrad Haas, die für den musikalischen Rahmen sorgen. Karten für „ Paul Maar liest...“ sind im Vorverkauf ausschließlich über den Waldshop der Bayerischen Staatsforsten erhältlich. Im Anschluss an die Veranstaltung steht Paul Maar für eine Autogrammstunde zur Verfügung. Bücher können vor Ort erworben werden. red