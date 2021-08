Die erfolgreiche Entwicklung des Marktes Rattelsdorf und eine Reihe von Gemeinsamkeiten stellte Landrat Johann Kalb ( CSU ) am vergangenen Donnerstag bei einem kleinen Empfang zum 65. Geburtstag seines Stellvertreters Bruno Kellner (FW) in den Mittelpunkt seiner Laudatio.

„Einnahmen rauf! Schulden runter! Wir ticken in so manchen Punkten ähnlich“, ging der Landkreischef auf die Verzehnfachung der Gewerbesteuereinnahmen in Rattelsdorf in den Jahren 2010 bis 2020 auf 1,5 Millionen Euro ein. „Wirtschaftsförderung ist bei dir Chefsache.“ Im Gegenzug habe Rattelsdorf seine Pro-Kopf-Verschuldung von 308 Euro im Jahr 2008 auf 30 Euro im Jahr 2020 auf ein Zehntel reduziert, unterstrich Kalb laut der Pressemitteilung aus dem Landratsamt.

Gleichzeitig ist nach den Worten des Landrats sehr viel investiert worden in der Gemeinde – Millionenbeträge in Schule, Kindertagesstätten, Rathaus. Ärztehaus oder Hochwasserschutz. „Die Infrastruktur in Rattelsdorf ist hervorragend ausgeprägt.“

„Als stellvertretender Landrat hast du eine neue Paraderolle gefunden“, dankte Johann Kalb dafür, dass Bruno Kellner zu jedem Zeitpunkt und bei vielen Anlässen einsatzbereit sei. „Du bist zuverlässig. Du bist stets gut informiert. Du bist immer zur Stelle. Du bist immer an meiner Seite.“ red