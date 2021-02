Schneeschmelze und Regen sorgten auch im Tal der Rauhen Ebrach für Überschwemmungen . Die Wiesen von Burgebrach bis Pettstadt standen am Wochenende unter Wasser . Die Wege und Straßen von Stappenbach nach Ober- und Unterharnsbach waren überflutet und mussten gesperrt werden, nur der überhöhte Fußweg war gerade noch passierbar. Da der Radweg Richtung Ebrach auf der früheren Bahntrasse verläuft und diese höher liegt, konnte er befahren werden, während links und rechts eine große Seenplatte lag. Diese aber war interessant für viele Zugvögel, die anscheinend schon wieder auf dem Rückweg sind. Auch die zwei Störche von Unterneuses, die ebenso wie die von Steppach und Stolzenroth den Weg nach Süden nicht angetreten hatten und hier überwinterten, suchten Futter. Intelligenterweise wateten sie genau an der Linie zwischen Wasser und Land, da sie hier die Mäuse und andere Tiere fanden, die sich vor dem Wasser noch an Land gerettet hatten. Im Bild die Straße zwischen Stappenbach und Unterharnsbach, die wegen Überflutung gesperrt war. Foto: Joseph Beck