„Wir sind insgesamt zwar bisher gut durch diese Krise gekommen, dennoch hat Corona für uns als Hilfsorganisation in vielen Bereichen große Auswirkungen und fordert sowohl unsere haupt- als auch unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter stark“, so Jürgen Keller, Dienststellenleiter der Johanniter in Bamberg, im Rückblick auf das vergangene Jahr. Gefordert werde man zum Beispiel direkt bei der Virusbekämpfung in den Corona-Testzentren in Schlüsselfeld und Eggolsheim, die im Frühjahr 2021 ihren Betrieb aufgenommen haben und vor allem von ehrenamtlichen Helfern getragen werden.

Fast 4000 Einsätze

Auch in der Rettungswache Schlüsselfeld stieg mit Corona die Belastung: „Das Einsatzaufkommen hat zugenommen, die Wartezeiten, bis die Patienten in einer Klinik untergebracht werden können, sind gestiegen und die Standzeiten unserer Fahrzeuge haben ebenso zugenommen, da viel Zeit für die Desinfektion aufgewendet werden muss“, schildert Rettungsdienstleiter Thomas Roschmann. Insgesamt absolvierte das Team der Rettungswache im vergangenen Jahr fast 4000 Einsätze, rund 1700 davon im Bereich Krankentransport. Der Notarzt rückte 430 Mal aus.

Eine wichtige Stütze in der Pandemie sind nicht nur im Rettungsdienst die Ehrenamtlichen. „Ohne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich neben ihrem eigentlichen Job noch freiwillig engagieren, hätten wir in den vergangenen beiden Jahren vieles nicht leisten können“, so Keller. „Deshalb freuen wir uns besonders, dass wir auch 2021 wieder neue Sanitätshelfer sowie angehende Rettungssanitäter ausbilden konnten.“

21 000 Hausbesuche

In der ambulanten Pflege gehören die strengen Corona-Schutz- und Hygienevorschriften inzwischen zum Alltag. „Was am Anfang noch etwas ungewohnt war, ist inzwischen Routine. Unsere Mitarbeitenden sind geimpft, so dass auch das Risiko einer Ansteckung gesunken ist“, so Ursula Benke, Leiterin der Johanniter-Sozialstation. Über 21 000 Hausbesuche mit mehr als 3300 Stunden Gesamtpflegezeit führte das Schlüsselfelder Team 2021 durch. Auch die Erste-Hilfe-Kurse waren trotz der Einschränkungen gut besucht: Rund 2500 Teilnehmer absolvierten ihre Erste-Hilfe-Ausbildung bei den oberfränkischen Johannitern. red