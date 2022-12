Im Rahmen der Hubertus-Messe der BJV-Kreisgruppe Bamberg fand in der Kirche St. Vitus in Hirschaid auch ein Benefizkonzert der Bamberger Jagdhornbläser statt. Bei der Spenden-Aktion für das noch im Bau befindliche Kinderhospiz kam eine beachtliche Summe von deutlich über 600 Euro zustande, welche großzügig von der BJV-Gruppe Bamberg auf 750 Euro aufgestockt wurde.

Der Scheck über diesen Betrag wurde kürzlich vom BJV-Kreisgruppenvorsitzender Klaus Teufel und von dem Vertreter der Bamberger Jagdhornbläser Thomas Völkl feierlich an Isabell Fink von der Sozialstiftung überreicht.

Wichtige Lücke wird geschlossen

In Bayern wird das zweite Kinderhospiz für Familien mit unheilbar und lebensverkürzend erkrankten Kindern direkt neben dem Bamberger Klinikum Bamberg am bisherigen Rettungshubschrauberlandeplatz errichtet. Bayerns Gesundheits- und Pflegeminister Klaus Holetschek betonte anlässlich des Spatenstichs: „Das neue Kinder- und Jugendhospiz in der Domstadt ist von herausragender Bedeutung. Bisher haben wir bayernweit mit St. Nikolaus in Bad Grönenbach nur ein stationäres Kinderhospiz mit acht Plätzen. Mit dem neuen Kinder- und Jugendhospiz in Bamberg schließen wir eine ganz wichtige Lücke in Nordbayern.“

In diesem Sinne wird das ganzheitliche Konzept des Kinderhospiz für die Förderung der gesamten Familie auch in Bamberg aufgebaut. Im Kinder- und Jugendhospizes „Sternenzelt“ mit zwölf stationären und vier teilstationären Plätzen werden Kinder , Jugendliche und junge Erwachsene bis zum Alter von 26 Jahren mit einer unheilbaren und lebensverkürzenden Erkrankung begleitet und gepflegt. Herbert Bürk