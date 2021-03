Im Rahmen der aktuellen Tarifrunde in der Metall- und Elektroindustrie hatte die IG Metall Bamberg die Beschäftigten der Frühschicht bei Bosch (Werkteil 4), bei Schaeffler in Hirschaid und in Höchstadt sowie bei Wieland in Bamberg am Freitag erneut zum Warnstreik aufgerufen. Laut Gewerkschaftsangaben mehr als 2700 Beschäftigte haben dabei ihren Arbeitsplatz vor dem eigentlichen Schichtende verlassen und gingen vorzeitig in den Feierabend. Für die Woche hat die IG Metall weitere Warnstreiks angekündigt.

Pandemiebedingt verzichtet die Industriegewerkschaft in dieser Tarifrunde auf große Kundgebungen und führt stattdessen sogenannte "Frühschluss-Aktionen" durch. Aktive Metaller haben die warnstreikenden Kollegen lautstark vor den Werkstoren der Streikbetriebe in den Feierabend begleitet.

Viel Zuspruch

"Die Stimmung ist grandios. Die Kollegen beteiligen sich zahlreich an den Aktionen. Wir bekommen sehr viel Zuspruch für unsere Forderungen. Die Metallarbeitgeber wollen Corona zulasten der Beschäftigten knallhart ausnutzen. Sie wollen Tarifstandards angreifen und trotz einer guten Auftragslage nach 2020 eine weitere Nullrunde fahren. Die Kollegen zeigen deutlich, dass sie das nicht mitmachen werden!", berichtet Martin Feder, 1. Bevollmächtigter der IG Metall Bamberg, in der Pressemitteilung.

Die IG Metall fordert in dieser Tarifrunde "Sicherheit, Zukunft und eine Einkommensverbesserung von 4 Prozent". Es gehe um ein Paket, das Beschäftigungssicherung, Zukunftsgestaltung und die Stabilisierung der Einkommen gleichermaßen ermögliche. Damit solle die Corona-Krise bewältigt und die Transformation in den Betrieben gestaltet werden. red