In der Hainstraße wurden gleich zwei Autos beschädigt. Ein weißer BMW X 5 wurde zwischen dem 15. und 20. Februar rundum verkratzt. Zudem trat der Täter noch eine Delle in die Beifahrertüre, weshalb die Polizei von einem Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro ausgeht. Zwischen Samstag, 16 Uhr, und Sonntag, 13.30 Uhr, wurde dann noch der rechte Außenspiegel eines grauen Dacia Sandero abgetreten. Hier geht die Polizei von Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro aus. Täterhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0951/9129-210 entgegen.

Überschlag geht glimpflich ab

Aus Unachtsamkeit stürzte am Sonntagnachmittag ein 53-jähriger Radfahrer in der Geisfelder Straße, als er auf eine Grünfläche neben dem Radweg kam. Der Mann überschlug sich mit seinem Fahrrad , wurde aber nicht verletzt.

Wer hat die Unfallflucht beobachtet?

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Donnerstag zwischen 13.30 und 15.30 Uhr einen auf dem Parkplatz des Klinikum am Michelsberg geparkten Pkw und entfernte sich. Wer konnte den Unfall beobachten?

Passant stoppt Langfinger

Am Samstagnachmittag sprang die Alarmanlage eines Drogeriemarktes in der Innenstadt an. Ein Langfinger hatte es auf Parfum abgesehen. Er konnte bei der Flucht von einem Passanten festgehalten werden. pol