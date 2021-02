Gegen den Gartenzaun eines Anwesens in der Ortsstraße Brunnenplatz in Meedensdorf stieß über das vergangene Wochenende ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer . Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von geschätzten 400 Euro zu kümmern, machte sich der Verursacher aus dem Staub. An der Unfallstelle konnten Fahrzeugteile aufgefunden werden. Die Ermittlungen wegen Unfallflucht wurden aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Landkreispolizei, Telefon 0951/9129-310, in Verbindung zu setzen. pol