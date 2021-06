Es sind wieder die beliebten Führungen „ Bierkultur und Felsenkeller – Tour in die Unterwelt am Stephansberg“ möglich. Diese finden immer samstags von 14 bis 15.30 Uhr statt. Die VHS Bamberg Land kombiniert in Zusammenarbeit mit Agil Bamberg eine Stadtbesichtigung mit einer Begehung der Stollenanlagen. Bambergs einzigartige Unterwelt ist ebenso alt wie die Stadt selbst. Die weit verzweigten unterirdischen Gänge entstanden zur Lagerung von Bier und Wein . Auch Scheuer- und Fegesand wurde hier gewonnen. Teilnehmende erfahren bei der Führung zudem, welche Bedeutung die Stollen während des Zweiten Weltkriegs hatten. Karten gibt es bei der Tourist Information, Geyerswörthstraße 5, unter der Telefonnummer 0951/2976200. red