Bei einem Supermarkt wurden am Samstagnachmittag um 11.48 Uhr am Leergutautomaten Pfandflaschen i.W.v. 9,75 Euro abgebenund der Bon kam nicht gleich. Als der Geschädigte sich beim Personal Hilfe holte, erfolgte der Ausdruck und ein Unbekannter löste den Bon später an der Kasse ein.