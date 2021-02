Die Faschingsvereinigung Unteroberndorf e.V. kann in diesem Jahr leider keinen Faschingsumzug durchführen. Daher veranstalten die Mitglieder einen Malwettbewerb. Die jungen Künstler dürfen dabei den Fasching 2021 mit Buntstift und Papier aufleben lassen. Die Jury aus dem Vorstand des Faschingsvereins kürt anschließend die drei kreativsten Bilder - leer ausgehen wird natürlich keiner der Teilnehmer, heißt es in der Mitteilung.

Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt - ganz egal, ob der traditionelle Umzug oder das Lieblingskostüm abgebildet werden - wichtig ist nur das Thema Fasching . Einsendeschluss ist der 28. Februar. Das Bild kann im Original und mit Angabe von Name, Alter und Erreichbarkeit des Künstlers in den Rathausbriefkasten eingeworfen werden (bitte mit dem Kennwort " Fasching 2021" auf dem Kuvert). Die Gewinner werden per E-Mail oder telefonisch benachrichtigt und bei Einverständnis namentlich gemeinsam mit dem Kunstwerk im Gemeindeblatt veröffentlicht. red