Zweimal musste Gerd Büttner seinen Traum vom Weihnachtsmarkt in Frankendorf wegen Corona streichen. Dieses Jahr konnte der Stakendorfer seinen Wunsch nun auf dem Gelände seiner Schwester, die in die dortige Wirtschaft eingeheiratet hatte, verwirklichen.

Weihnachtliches Flair

„Das Erfreuliche war, dass sehr viele Freiwillige ohne große Nachfrage zum Gelingen beigetragen haben. Hier klappt halt der Zusammenhalt noch“, so Büttner. So rollten am Tag vor dem vierten Advent fünf Traktoren mit Heizöfen in den Hof. Auch musste Gerd Büttner nicht lange nach Budenbetreibern suchen. Achtzehn gaben dem Markt ein weihnachtliches Flair. Sogar der Nikolaus (Paul Schlund) aus Buttenheim besuchte an den zwei Tagen die Kinder und verteilte an sie Gaben. Auch einige brave Erwachsene wurden beschenkt. Den Mut des Organisators belohnte selbst Petrus mit trockenem, aber kaltem Wetter. Joseph Beck