Die fünf-köpfige Post-Hardcore-Band „Truth & Tragedy “ aus Bamberg wird am Montag, 22. August, im Live Club spielen.

Im Vorprogramm steht die italienische Experimentalband „ Apple Sauce“ auf der Bühne. Das Konzert-Event beginnt um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Die Bamberger Metal-Combo „Truth & Tragedy“ lässt sich in ihrer Musik von vielen alternativen Genres inspirieren und nimmt in ihren Texten Bezug auf aktuelle kulturelle Themen und Erlebtes.

„ Apple Sauce“ aus Italien wurden 2016 gegründet. Ihr Debütalbum „ Apple Sauce“ wurde in den folgenden Jahren komponiert und in ihrem Heimstudio aufgenommen. Die Band teilte die Bühne schon mit vielen Künstlern der italienischen und internationalen Metal-Szene, wie Ralph Salati von „Destrage“ und „ The Contortionist “.

Im Anschluss an das Konzert, ab 22.30 Uhr, steigt dann der Schwof, seit bereits über 20 Jahren die Party in Bamberg . Wechselnde DJs zaubern mit einer perfekten Mischung aus Rock, Pop, Indie und Party eine prickelnde Stimmung in den Live-Club.

Und das Beste: Montags kosten alle Getränke im Live Club nur den halben Preis. red