Eine leicht verletzte Person sowie etwa 20 000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls , der sich am Mittwochmorgen bei Hirschaid ereignete. An der Ausfahrt Hirschaid verließ ein 56-jähriger Lkw-Fahrer die B 505, um auf die Staatsstraße in Richtung Hirschaid abzubiegen. Dabei übersah er eine vorfahrtsberechtigte, von links kommende Autofahrerin und nahm der 53-Jährigen die Vorfahrt. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenprall. Die Autofahrerin musste leicht verletzt durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus eingeliefert werden. An der Unfallstelle befanden sich die Feuerwehren aus Erlach und Röbersdorf sowie die Straßenmeisterei Forchheim. Da aus dem beschädigten Lkw-Tank Treibstoff auslief, mussten die Einsatzkräfte auf die verunreinigte Fahrbahn Bindemittel aufbringen.