Am Dienstagnachmittag kurz vor 16 Uhr kam es im Inselgebiet an der Einmündung Brückenstraße/Willy-Lessing-Straße zu einem Streifvorgang zwischen einem Bus und einem dunkelblauen VW Golf. Der Golffahrer hatte beim Abbiegen mit der Beifahrerseite, die deutlich sichtbar beschädigt sein dürfte, die Stoßstange des Busses gestreift und hier einen Schaden von ca. 2000 Euro hinterlassen. Der Verursacher fuhr weiter, ohne sich um den Unfall und den Schaden zu kümmern.

Graffiti-Sprayerin

mit 2,4 Promille

Eine 42-Jährige fiel am Dienstagabend gegen 19 Uhr in der Promenadestraße vor einem Supermarkt auf, weil sie in aller Seelenruhe in silbernen und rosa Farben das Straßenpflaster mit diversen, kaum zu entziffernden Schriftzügen versah. Der Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Nachdem sich die Frau der Polizei gegenüber uneinsichtig zeigte und ein Alkoholtest einen Wert von etwa 2,4 Promille erbrachte, war der Polizeigewahrsam bis zum nächsten Morgen unumgänglich. Ob die 42-Jährige für weitere Schmierereien im Stadtgebiet infrage kommt, ist Gegenstand nun folgender polizeilicher Ermittlungen.

Mit dem Kleinbus

gegen die Fassade

Am Dienstag kurz nach 20 Uhr fuhr in der Maternstraße im Berggebiet ein Paketzusteller mit seinem weißen Kleinbus der Marke Citroen beim Wenden gegen den Sturz über einem Garagentor und verursachte einen Schaden von etwa 800 Euro an der Fassade. Der junge Fahrer setzte seine Fahrt unbeirrt fort, obwohl er sogar von einem Passanten angesprochen wurde. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen. pol