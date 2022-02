Grünes Bamberg , die größte Fraktion des Bamberger Stadtrats , hat zum ersten Mal eine Doppelspitze. Das ist das Ergebnis der jüngst stattgefundenen turnusgemäßen Neuwahlen des Fraktionsvorstandes.

Neue und alte Fraktionsvorsitzende ist Ulrike Sänger, neuer Fraktionsvorsitzender ist Christian Hader. Beide freuen sich über das jeweils einstimmige Votum ihrer Fraktion und benennen die Aufgaben, denen sie sich in der nahen Zukunft stellen wollen: „In der jüngeren Vergangenheit wurde vieles an die Oberfläche gespült, was das Vertrauen in Teile des Stadtrats und auch in das Rathaus hat erschüttern lassen. Unser Anspruch war und ist nicht nur das Managen von Krisen anderer, sondern Politik für die Menschen in Bamberg zu machen“, so Ulrike Sänger in der Pressemitteilung. Dabei gehe es insbesondere um die großen Herausforderungen, vor denen die Stadt stehe, wie Christian Hader erläutert: „Bahnausbau, Konversion, Klimawandel sowie ausreichende Kinderbetreuungsmöglichkeiten und anstehende Schulsanierungen fordern unsere volle Aufmerksamkeit. Und im Hinblick auf die neue Konstellation im Stadtrat übernimmt die größte Fraktion nun noch mehr Verantwortung.“ Man wolle sich daher – nach der notwendigen Aufkündigung der Kooperation mit der SPD – in der aktuellen Situation stark inhaltlich einbringen und den vollen Fokus auf grüne Politik setzen, wie die neue stellvertretende Fraktionsvorsitzende Vera Mamerow ergänzt. red