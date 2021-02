In der Langen Straße hat am Montagnachmittag gegen 16 Uhr ein Unbekannter aus einem unverschlossen abgestellten Firmenfahrzeug ein Tablet gestohlen . Das Tablet der Marke Apple , silberfarben mit schwarzem "Otter-Case" war an der Windschutzscheibe des Fahrersitzes abgelegt und hat einen Zeitwert von etwa 1000 Euro. Täterhinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0951/9129-210 entgegen.

Unbekannter verkratzt geparkten Opel

In der Würzburger Straße hat zwischen Samstagabend, 18 Uhr, und Sonntagnachmittag, 15 Uhr, ein Unbekannter die komplette rechte Fahrzeugseite eines geparkten grünen Opel Astra verkratzt. Dem Fahrzeughalter entstand dadurch ein Sachschaden von etwa 1500 Euro. Täterhinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0951/9129-210 entgegen.

Wer hat die Unfallflucht beobachtet?

Zwischen dem 25. Januar und dem 1. Februar wurde in der Karstadt-Tiefgarage ein roter Suzuki Swift am Fahrzeugheck angefahren. Bei dem Unfallverursacher handelt es sich vermutlich um ein weißes Fahrzeug . Der Sachschaden wird von der Polizei auf etwa 1000 Euro beziffert. Die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt, Telefon 0951/9129-210, bittet um sachdienliche Hinweise zu der Fahrerflucht . pol