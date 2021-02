Stefan Fössel

Das Wetter war schon immer auch gut, um (lokal-) politisches Geschehen möglichst bildhaft zu beschreiben. So herrscht zum Beispiel manchmal ein frostiges Klima zwischen einzelnen Stadtratsfraktionen und gelegentlich auch für kritische Berichterstatter.

Es mag auch Zeitgenossen geben, für die Zulagenskandal oder Wahlbriefaffäre längst Schnee von gestern sind, der sich bei Tauwetter und Dauerregen zum Wochenende hin in Wohlgefallen aufgelöst hat. Wer auch im darauf folgenden Hochwasser komplett trockene Füße behalten hat, steht zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht fest. Wie immer, wenn Schnee schmilzt, können auch wieder neue, unappetitliche Hinterlassenschaften oder ungelöste Probleme ans Tageslicht kommen. Die milden Temperaturen der kommenden Tage könnten aber vielleicht auch dazu beitragen, dass etwas Gras über so manche unangenehme Sache wächst.

Doch Hobbygärtner, Journalisten und auch Kommunalpolitiker wissen es längst: In manchen Jahren ist selbst nach Ostern noch mit gelegentlichem Frost zu rechnen. In jedem Fall bleibt es also heiter - bis wolkig.