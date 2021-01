Thomas Silberhorn , Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesver-teidigungsministerium, weilte unlängst zur Dienstaufsicht im Kreisverbindungskommando der Bundeswehr im Landkreis Bamberg-Land. Seit dem 19. Januar 2021 ist das Verbindungskommando in der Corona-Krise zum zweiten Mal im Einsatz. Es ist mit Reservisten besetzt und berät die Führungsgruppe Katastrophenschutz des Landkreises über mögliche Unterstützungsleistungen der Bundeswehr , nimmt Amtshilfeanträge entgegen und koordiniert die laufende Amtshilfe.

Silberhorn ließ sich von Oberstleutnant Matthias Wenzel , Leiter des Kreisverbindungskommandos, in die Lage im Landkreis Bamberg einweisen, insbesondere in die dortigen Corona-Hotspots und die Schwerpunkte der laufenden Amtshilfe durch die Bundeswehr . Laut Wenzel entlasten seit 21. Januar vier Soldaten - Kräfte aus dem Logistikbataillon 472 in Kümmersbruck - als "Helfende Hände" die Pflegekräfte in einem örtlichen Alten- und Pflegeheim des Landkreises.

Landrat Johann Kalb als Leiter der Führungsgruppe Katastrophenschutz freute sich über die schnelle Hilfe der Bundeswehr . Dies bekräftigte auch Staatssekretär Silberhorn, denn wenn die Bundeswehr in Amtshilfe von der Kreisverwaltungsbehörde "sofort" angefordert werde, dann sei sie auch "sofort" da. red