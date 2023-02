„Die MCS Närrinnen und Narren wollen nach zwei Jahren Zwangspause endlich wieder tolle Tage“, freute sich Jutta Schüssler über den großen Zulauf. Sie führte zusammen mit Dirk Hirsch durch den Abend. Vor dreimal nahezu ausverkaufter Halle präsentierte der Motor Club Sassanfahrt seine Show in der Jahnhalle in Hirschaid, das teilt der Verein in einer Pressemeldung mit.

Der Abend umfasste ein gut vierstündiges Programm mit Sketchen und Musik- sowie Gesangsbeiträgen und Garde- und Showtänzen.

Das Publikum feierte die Akteure, die allesamt aus den eigenen Reihen des Vereins stammen. Die Tanzmariechen starteten temporeich und präsentierten einen ausgefeilten Tanz. Mit dabei : Leonie Erhardt, Elena Denzler, Lisa Geisler und Sophia Strätz. „Die Sendung mit der Maus“ setzten die „Krümelkekse“ um und sorgten zusammen mit den Trainerinnen Emely Zeh, Dagmar Straub und Corinna Diegel-Zeh für ein Highlight des Abends.

Sketche und kleine Künstler

„Kuhl“ waren die „Kracher Ladys“ als überdimensionierte tanzende Kühe, mit einem wilden Stier und ganz viel Witz seien sie ein Angriff auf die Lachmuskeln der Zuschauer gewesen. Auch der Sketch von Luca Cappello und Max Haas wusste zu begeistern. Die beiden Freunde beeindruckten mit ungewöhnlichen Flaschengeistern und ihren Angelkünsten. Die „Die Frechen Früchte“-Trainerinnen Verena Ott und Kristina Schmaus sagten: „Ist es nicht wunderbar? Wenn man sie so sieht, weiß man, warum man das alles macht.“

Sieben Tanzgarden in der Show

Das Männerballett „Die Gaudigammler“ präsentierte einen Mix aus Tanz, Comedy und Klamauk und brachte das Publikum auf ihre ganz besondere Weise zum Lachen und Schmunzeln. So auch der Auftritt der Jugendgarde der „Lollipops“ (Trainerinnen: Amelie Straub und Anna Bauer), die mit ihrem Showtanz begeistert hätten. Die „Black Diamonds“ präsentierten einen Showtanz mit dem Thema „Ich sehe was, was du nicht siehst und das ist schön“. Ein selbstbewusster Umgang mit dem eigenen Aussehen ist es, worauf es den „Black Diamonds“ ankomme. Insgesamt sieben Tanzgarden bereicherten die Show. Eine dieser Gruppen sind die „Maniacs“, die jungen mehrfachen Mamas sind routiniert und wirbelten nur so über die Bühne der Jahnhalle. Inge Bauer und Dagmar Straub haben mit ihrem Sketch „Frauenweisheiten“ überzeugt.

Die „Jumpers“ präsentierten Garde- und Showtänze unter der Leitung von Svenja Wolf, Leonie Erhardt und Vivien Hofmann. Als abschließendes Highlight beendeten die Akteure den „Bunten Abend“ mit einer Gesangsreise. In diesem Jahr ging dieser Musicalausflug nach Transsilvanien. Vorsitzender Dirk Hirsch zeigt sich zufrieden: „Wir haben Blut geleckt und freuen uns auf 2024, nach dem ,Bunten Abend‘ ist vor dem ,Bunten Abend‘.“ red