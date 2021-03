Eine böse Überraschung erlebte am Dienstagnachmittag eine Autofahrerin in Sassanfahrt. Nur zehn Minuten stellte sie ihren schwarzen Opel Adam in einer Parkbucht vor dem Seniorenheim in der Pfarrer-Berger-Straße ab. Zwischen 13 und 13.10 Uhr stieß ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen die hintere Stoßstange des Autos und richtete dabei einen Schaden von etwa 300 Euro an. Der Schadensverursacher flüchtete, ohne die Polizei zu verständigen. Zeugen der Unfallflucht werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. pol