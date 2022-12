Ein Novum hat es beim ASV Gaustadt gegeben. Die diesjährige Hauptweihnachtsfeier wurde in diesem Jahr von der Fußball-Spielleitung des ASV mit ihrem Helferteam vorbereitet, organisiert und durchgeführt.

ASV-Vorstand Dietfried Fösel machte in seiner Ansprache Mut, trotz der vielen Probleme unserer Zeit mit dem russischen Angriffskrieg, der Energie- und Klimakrise sowie der Corona-Pandemie in der Stimmungslage nicht weiter nach unten abzutrifften. Vielmehr sei es erforderlich, „aus der momentanen Lage das Beste zu machen und nach vorne zu schauen“.

Helfende Taten

Mehr oder minder kluge Worte allein würden allerdings nichts bringen. „Es zählen einzig und allein helfende Taten und ein solidarisches Zusammenrücken der Bevölkerung“, so Fösel weiter. Stadträtin Ingeborg Eichhorn ( SPD ) verlas eine besinnliche Weihnachtsgeschichte.

Spielleiter Sven Weninger versicherte, dass die Fußballer der ersten Mannschaft in der am 25. März 2023 beginnenden Restrückrunde alles daran setzen werden, zumindest über die Relegationsrunde den Klassenerhalt in der Kreisklasse 1 zu schaffen. Statt der üblichen Tombola wurde diesmal eine Versteigerung durchgeführt. df