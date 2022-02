Sachschaden von etwa 20 000 Euro und eine leicht verletzte Person sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich am Mittwoch kurz nach 9 Uhr auf dem Berliner Ring ereignet hat. Hier bog ein Opel-Fahrer auf Höhe einer Tankstelle plötzlich nach links ab, überfuhr dabei noch eine durchgezogene Linie, was ein nachfolgender VW-Fahrer zu spät erkannte und in das andere Auto krachte. Der Unfallverursacher, ein 71-jähriger Mann, wurde bei dem Unfall leicht verletzte und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Zeuge notierte

das Kennzeichen

Am Mittwoch morgen gegen 7.30 Uhr wurde in der Birkenallee ein dort abgestellter Anhänger vom Fahrer eines blauen Mazda angefahren. Obwohl der Unfallverursacher Sachschaden von etwa 200 Euro angerichtet hatte, flüchtete dieser. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete die Unfallflucht und teilte der Polizei das Kennzeichen mit. Den Fahrer erwartet nun eine entsprechende Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht .

Autofahrer stand

unter Drogeneinfluss

Während der Kontrolle eines 42-jährigen Autofahrers am Mittwochabend in der Memmelsdorfer Straße fielen einer Polizeistreife drogentypische Ausfallerscheinungen bei dem Mann auf. Der Verdacht wurde aufgrund eines positiv ausgefallenen Urinvortests bestätigt, weshalb sich der Fahrer einer Blutentnahme unterziehen musste. Er muss nun mit einer Geldbuße, Punkten und einem Fahrverbot rechnen. pol