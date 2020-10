Zahlreiche Veränderungen gehen mit dem derzeit grassierenden Coronavirus Covid-19 einher und so erlebte der gesamte Deutschlandtourismus einen massiven Wandel. Dies war bei einem Austausch zu dem die Rhön GmbH ansässigen Touristiker eingeladen hatte, natürlich ein Thema. Ebenso wurden die Veränderungen innerhalb der Rhön GmbH angesprochen. So berichtet Interimsgeschäftsführerin Jennifer Rother, dass Steuerungsgruppe und Gesellschafter der Rhön GmbH aktuell das Bewerbungs- beziehungsweise Einstellungsverfahren der neuen Geschäftsführung koordinieren. Eine finale Entscheidung durch die Gesellschafter wird dazu in den kommenden Wochen getroffen.

Für die Abteilung Service und Vertrieb gab Abteilungsleiterin Jeannette Bräutigam einen Abriss über die Tätigkeitsfelder und Aufgabenschwerpunkte. Lockdownbedingte Stornierungen des Pauschalreiseverkaufs von "Wandern ohne Gepäck" konnten dank spezieller Maßnahmen auf unter zehn Prozent gedrückt werden. Die Prospektanfragen sind seit Beginn der Corona-Pandemie um etwa 300 Prozent gestiegen. Ein weiterer Aufgabenschwerpunkt von Service und Vertrieb liegt in der Zertifizierung von Angeboten und Einrichtungen der Rhöner Betriebe. So können die Mitarbeiter der Rhön GmbH beispielsweise Ferienwohnungen nach dem Sternestandard des Deutschen Tourismusverbandes zertifizieren. Auch für Wanderbares Deutschland, Reisen für Alle (Barrrierefreit) und auch das ADFC-Zertifikat "Bett + Bike" können Zertifizierungen und Vorabberatungen erfolgen. Gemeinsam mit DS Solutions arbeitet die Rhön GmbH daran, die Online-Buchbarkeit der Übernachtungsbetriebe voranzubringen. Ziel ist es, die Rhön digital und online buchbar darzustellen.

Stephanie Meinecke, Abteilungsleitung Dachmarke (sowie bis auf Weiteres Leiterin Produkt/-entwicklung) schloss sich mit Informationen zu den genannten Bereichen an. Ziel der Abteilung Dachmarke ist es, die regionalen Wertschöpfungsketten zu erhalten und zu unterstützen. Zur Entlastung der Dachmarkenpartner verzichtet man in diesem Jahr auf die Erhebung der Markennutzungsgebühr. Die Kosten hierfür trägt die Rhön GmbH. Speziell für die örtlichen Touristinformationen bietet die Dachmarke an, regionale Produkte, die mit dem Qualitätssiegel ausgezeichnet sind, für die Gäste verfügbar zu machen.

Sternenparkwochen ein Erfolg

Ein Meilensteinprojekt der Abteilung Produkt/-entwicklung waren zweifelsohne die 1. Rhöner Sternenparkwochen, die in der ersten Augusthälfte stattfanden. Zwar musste die Entscheidung zur Durchführung sehr kurzfristig getroffen werden. Dennoch gab es eine Vielzahl an Leistungsträgern, die gemeinsam zum Erfolg dieses Projektes beigetragen haben. Aufgrund des großen Interesses wird gemeinsam an der Weiterführung beziehungsweise Umsetzung im nächsten Jahr gearbeitet. Im Gespräch mit den Touristikern stellte sich heraus, dass die Mehrheit im Thema Sternenpark großes Potential sieht, es aber an Infrastruktur wie ausgebildeten Gästeführern fehlt. Aktuell erarbeitet Sternenpark gemeinsam mit den Verwaltungsstellen des Unesco Biosphärenreservates Rhön ein Ausbildungskonzept.

Die Abteilung Kommunikation wird seit Juli 2020 von Johannes Metz geleitet. Er gab einen Überblick über die Marketingaktivitäten der Rhön GmbH während des Lockdowns. Für die Partner der Rhön GmbH, welche mit Anzeigen im Gastgebermagazin "Himmelwärts" oder dem Campingkatalog vertreten sind, werden die Anzeigenkosten für das kommende Jahr übernommen. Die finanzielle Entlastung kommt direkt den Partnern zu Gute, die aufgrund der Corona- Pandemie teils mit erheblichen Einbußen zurechtkommen mussten. Metz erläutert den zeitlichen Ablauf zur Einführung von ThüCAT. Dahinter verbirgt sich der Begriff Thüringer Content Architektur Tourismus. Dessen Ziel ist es, eine zukunftsfähige Datenbank mit allen touristisch relevanten Informationen aufzubauen. red