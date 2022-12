Der Musik- und Heimatverein Katzbach spielt am Sonntag, 11. Dezember, von 15.30 bis 17 Uhr im Kursaal in Bad Bocklet . Die musikalische Ausrichtung reicht von der fränkischen Volksmusik über die traditionelle böhmische Blasmusik bis hin zur sinfonischen Blasmusik. Danach findet am Montag, 12. Dezember, von 16 bis 17.15 Uhr ein geselliges Singen mit Edmund und Toni Seller sowie Ewald Kiesel statt. Angestimmt werden deutsche Volkslieder Diese Veranstaltung findet im Kleinen Kursaal in Bad Bocklet statt. Der Eintritt ist an beiden Terminen frei, wie die Veranstalter ergänzend mitteilen. Foto: Archiv Peter Klopf