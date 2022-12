Das Restaurant mit eigenem Hotelbetrieb „Campus Bad Kissingen“ beliefert in den Landkreisen Bad Kissingen und Rhön-Grabfeld unterschiedliche Einrichtungen, wie Schulen und Kindergärten mit warmen Mahlzeiten. Seit Mai 2019 wird das Mittagessen der Werkstatt für Menschen mit Behinderung in Hammelburg vom Campus zubereitet und geliefert. Aus der guten Geschäftsbeziehung entstand die Idee, am Altstadt-Advent in Hammelburg gemeinsam die Bewirtung am Viehmarkt zu übernehmen. Die Geschäftsführer des Campus, Kerstin Mischstenko und Dieter Rinke, haben entschieden, aus dem Erlös der Veranstaltung einen Geldbetrag in Höhe von 1500 Euro an eine Einrichtung im Landkreis zu spenden. Der Caterer spendet jedes Jahr Geld an verschiedene soziale Projekte und Einrichtungen, heißt es in der Mitteilung. Die Wahl fiel dieses Jahr auf die Katharinenenschule in Fuchsstadt . Damit möchten sie die Modernisierung des Spielplatzes am Schulgelände unterstützen. Ziel ist es, die neusten Sicherheitsanforderungen an Spielgeräten zu erfüllen und für eine ausreichende Beschattung an heißen Sommertagen für die Kinder zu sorgen. Mit großer Freude und Dankbarkeit nahm Schulleiterin Britt Leidl die Spende an und bedankte sich im Namen aller Schüler für das Geschenk. red