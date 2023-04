Anlässlich des Europäischen Protesttages zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung heißt es am 5. Mai: „Zukunft barrierefrei gestalten“. Die Offene Behindertenarbeit (OBA) des Dominikus-Ringeisen-Werks lädt in Münnerstadt und Bad Königshofen dazu ein, sich für eine inklusive Zukunft unserer Gesellschaft und Barrierefreiheit stark zu machen.

Zum Thema Inklusion hat sich zwar schon viel getan, aber in vielen Teilbereichen gibt es nach wie vor großen Handlungsbedarf. Die vielfach vorhandenen Barrieren, die in diesem Jahr im Fokus des Protesttages stehen, gehören dazu. Mit dem Motto „Zukunft barrierefrei gestalten“ sollen sie in das Bewusstsein der Öffentlichkeit rücken. Jede Barriere verhindert die gesellschaftliche Teilhabe und individuelle Mobilität von Menschen mit Behinderung. Der Protesttag ist ein Aufruf an alle Bürgerinnen und Bürger, Barrieren sichtbar zu machen und Menschen mit Behinderung dabei zu unterstützen, sich für ihre Rechte einzusetzen. Dazu laden bundesweit zahlreiche Verbände und Organisationen zu Aktionen in digitaler und analoger Form ein.

Um für das Thema Barrieren zu sensibilisieren und zu zeigen, was jeder tun kann, lädt die OBA im Aktionszeitraum der Aktion Mensch am Donnerstag, 4. Mai, von 9 bis 12 Uhr in Münnerstadt in die Veit-Stoß-Straße 5 und von 14 bis 17 Uhr in Bad Königshofen auf dem Marktplatz zu einem Aktions-/ Infostand ein.

„Vor Ort wollen wir uns mit Aufklärungsmaterialien und einem Städtetest gemeinsam für eine inklusive Zukunft ohne Barrieren stark machen. Barrierefreiheit ist auch ein Beitrag zur Zukunftsfähigkeit einer Gesellschaft“, sagt Alexander Schmidt , der Leiter der Offenen Behindertenarbeit des Dominikus-Ringeisen-Werks.

„Mit unseren Aktionsständen wollen wir die Öffentlichkeit für dieses wichtige Thema sensibilisieren und uns für eine barrierefreie und inklusive Zukunft in Münnerstadt und Bad Königshofen einsetzen.“ red