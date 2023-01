Auf der Piano-Bühne sind am Freitag, 3. Februar, Will Jacobs und Band zu Gast. Auf das Publikum warten Blues und Funky-Jazz aus Chicago. Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Will Jacobs ist bekannt für seine kraftvollen Live-Auftritte, er ist ein moderner Blues-,R&B- und Soul-Künstler aus Chicago, Illinois, USA. Mit 29 Jahren ist er bereits ein international bekannter Bluesgitarrist und -sänger. In seinen frühen Teenagerjahren trat er in Chicagoer Clubs auf und begleitete viele der besten Blueser der Stadt (während er gleichzeitig in der Highschool-Jazzband spielte). Im Jahr 2009 erregte er lokale und internationale Aufmerksamkeit, als seine erste Band (Dirty Deal) beim International Blues Showcase in Memphis, Tennessee, auftrat. Die Band hinterließ einen bleibenden Eindruck. Für erstes Aufsehen sorgte er seit Jahren bei seinen Sideman-Auftritten mit der Ingrid Arthur Band in Berlin und auch schon zwei Mal mit der eigenen Band vor vollem Haus auf der Piano-Bühne. Diesmal sind mit ihm auf der Bühne der erfahrene Blues- und Jazz-Pianist Helmut Bruger, Stef Rosen (Guitarre), Brian Sauls (Drums) und Arne Imig am Bass.

Karten gibt es im Vorverkauf unter Tel. 09736/657 oder Mail: buehne@piano.de. red