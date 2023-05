Auch in diesem Jahr öffnen die Museen Schloss Aschach wieder ihre Pforten für das Schlossfest am 13./14. Mai 2023. Im romantischen Ambiente des Schlossparks gibt es Live-Musik, Führungen, Kreativangebote und einen Flohmarkt.

Musik und Flohmarkt

Musik, alte Schätze und Druckkunst stehen am Samstag, 13. Mai, auf dem Programm. Gäste können im Schlosspark der Museen Schloss Aschach Neues und Historisches entdecken und selbst kreativ werden. Ein Flohmarkt im Schlosspark lädt ab 11 Uhr zum Stöbern ein. Um 11.15 Uhr findet eine Schlossführung mit der Hausherrin Carola Gräfin von Luxburg statt, um 14.15 Uhr eine erlebnisreiche Familienführung durch das Haus. Von 13 bis 16 Uhr liefern Yvonne Reitelbach und Carlo Hilsdorf eine Mischung aus Klassik, Folk und südamerikanischen Klängen. Beide unterrichten an der Städtischen Musikschule in Bad Kissingen. Wer Lust hat, etwas Selbstgemachtes mit nach Hause zu nehmen, kann Beatrice Rose-Ebel von 14 bis 17 Uhr beim Handdruck einen Besuch abstatten. Hier werden Textilien mit Schloss-Motiven ver-schönert. Ob Ritter, Prinzessinnen, Blumen oder magische Tiere – Kinder und Erwachsene dürfen in die Welt des Handdrucks eintauchen. Um 15.15. Uhr gibt es in der Museumsscheune einen geführten Rundgang durch die Sonderausstellung „Gärten in Unterfranken – Mensch und Natur im Porträt“. Auch hier dürfen die Teilnehmenden beim Gestalten von Postkarten mit gehämmerten Blüten selbst Hand anlegen.

Historische Persönlichkeiten

Auch am Sonntag ist die Druckwerkstatt ab 11 Uhr wieder für kreativ Interessierte geöffnet. Wer das Schloss und seine Geschichte erkunden möchte, schlendert mit Gräfin Carola um 11.15 Uhr durch die Räume, um 14.15 Uhr gibt es erneut eine Familienführung. Sängerin Nele Anders bezaubert von 13 bis 16 Uhr mit gefühlvoller Musik, während beim Schaulauf „Ron-do Historica“ historische Persönlichkeiten in prachtvollen Roben und Gewändern das Rad der Zeit im Schlosspark zurückdrehen. Zum Abschluss des Schlossfestes gibt es um 15.15 Uhr noch eine Führung durch die neue Sonderausstellung „Gärten in Unterfranken“ mit anschließendem Gestalten von Postkarten.

Wer einfach nur die besondere Stimmung im Schlosspark genießen will, verweilt auf den zahlreichen Ruhebänken. Zur Stärkung laden an beiden Tagen bewährte Partner aus der Region ein. Am Sonntag verwöhnen „Die Eisheiligen“ Groß und Klein zusätzlich mit erfrischenden Eisvariationen.

Die Teilnahme an den Programmpunkten ist kostenfrei, es sind lediglich der Museumseintritt und in der Druckwerkstatt eine kleine Gebühr zu entrichten. Der Flohmarkt im Schlosspark ist kostenfrei zugänglich. red