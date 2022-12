Das Wetter war für die Hofweihnacht in Oberthulba wie gewünscht. Bei winterlichen Temperaturen konnten sich die Gäste in der Schottdorfstraße 11 a mit Glühwein und die Kleinen mit Kinderpunsch aufwärmen. Für den Hunger waren Bratwürste oder süßes Weihnachtsgebäck genau die richtigen Leckereien. Kleine Mitbringsel aus einem Kreativladen kamen bei den Gästen toll an. Man traf wieder mal Bekannte, die man schon längere Zeit nicht gesehen hatte und freute sich über die schöne Atmosphäre.

Um genau 18 Uhr begannen Jürgen Ballner und Christiane Hartmann von der Band Venus mit sechs Glockenschlägen das Weihnachtskonzert . Weihnachtssongs aus vielen verschiedenen Musikrichtungen animierten Zuhörer und Gäste zum Mitsingen und Mitmachen.

Leider konnten die Kinder vom Kinderheim, an die im vergangenen Jahr die Spenden gingen, nicht dabei sein. Die anwesenden Kinder aber waren bei den Liedern von Rolf Zukowski absolut textsicher und sangen wunderschön mit. Das tolle Ambiente, die Weihnachtshits und der plötzlich beginnende Schneefall schafften eine wunderbare weihnachtliche Stimmung. Das wichtigste an diesem Abend waren aber die Spenden. Laut Christiane Hartmann und Jürgen Ballner ist das Spendenergebnis für diese kleine Veranstaltung hervorragend. Natürlich liege das nach Mitteilung der Veranstalter auch mit an den zahlreichen Sponsoren aus der Region, die in diesem Jahr das Hofkonzert unterstützten.

Am Abend gab es dann von Roswitha und Wolfgang Krawzcyk aus Wittershausen noch selbstgebackene Plätzchen, die gegen eine Spende ausgegeben werden konnten. Dank dieser Unterstützung wurde das Spendenergebnis vom vergangenen Jahr mehr als verdoppelt und somit können insgesamt 650 Euro an einen guten Zweck gehen. Wohin das Spendengeld in diesem Jahr geht, wird noch festgelegt. red