Im Landratsamt in Bad Kissingen wurden jetzt Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für ihre 25-jährige Dienstzugehörigkeit geehrt, zudem verabschiedeten Landrat Thomas Bold und Personalratsvorsitzende Alexandra Benkert langjährig tätige Kolleginnen und Kollegen in den Ruhestand. „Dienstjubiläen und Verabschiedungen haben etwas gemeinsam und unterscheiden sich doch sehr“, sagte der Landrat. „Es ist eine tolle Auszeichnung für einen Arbeitgeber, wenn die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ihrer Behörde eine so lange Zeit die Treue halten“, so Bold. Kolleginnen und Kollegen, die verabschiedet werden, sind meistens sehr lange im Amt gewesen – manche über 40 Jahre. In dieser Zeit hat die Welt einen enormen Wandel erlebt – auch in der Verwaltung. „Egal ob Baurecht, Jugendhilfe, Sozialgesetzgebung – die Komplexität der gesetzlichen Vorgaben hat sich geändert.“ Unabhängig davon, in welchem Sachgebiet die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gearbeitet hätten, sie hätten das Landratsamt mit ihrer Leistungsfähigkeit geprägt, lobte Bold.

„Sie alle können sehr stolz auf Ihre geleistete Arbeit sein“, sagte der Landrat. Humor, Fachwissen, Respekt, gegenseitige Unterstützung und auch die Würdigung der Leistungen anderer würden das Fundament einer guten Zusammenarbeit bilden, so Bold.

Alexandra Benkert rückte das Glück, das mit einem eigenen Jahrestag am 20. März gefeiert wird, in den Mittelpunkt. „Glück ist ein Zustand, das Leben selbst in die Hand zu nehmen. Glückliche Menschen gehen in der Arbeit auf und nicht unter“, fasste die Personalratsvorsitzende zusammen. Sie sei glücklich, so viele schöne Momente mit den Kolleginnen und Kollegen erlebt zu haben – der Abschied falle ihr schwer, dennoch freue sie sich darüber, dass für die Ruheständler ein neuer Lebensabschnitt beginne. Als Dank und Zeichen der Anerkennung erhielten die zu Ehrenden Urkunden und Präsente. Geehrt wurden für 25 Dienstjahre: Doreen Borst, Nicole Heil, Melanie Schäfer und Carsten Schmitt.

In die Freiphase verabschiedet wurde Rüdiger Heim, in den Ruhestand verabschiedet wurden Birgit Kiesel, Matthias Kleinhenz, Carola Ott, Michael Schaupp, Claus Schubert und Luise Voll. red