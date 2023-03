Zum Monatsende beendet der bisherige Leiter des Bereichs „Planung und Bau“ bei der Regierung von Unterfranken , Christoph Eberlein, seinen aktiven Dienst. Seit 1. November 2020 war Eberlein zuletzt als Bereichsleiter tätig. Regierungspräsident Dr. Eugen Ehmann würdigte Abteilungsdirektor Christoph Eberlein bei seinem Abschied laut Pressemeldung als einen hochkompetenten und äußerst engagierten Bauingenieur , der viele Bauprojekte in Unterfranken maßgeblich mitgeprägt habe. „Seine Leidenschaft lag beim Straßenbau. Aber auch dem Hoch-, Städte- und Wohnungsbau war er sehr zugetan. Viele Bauprojekte in Unterfranken hat Christoph Eberlein erst mit auf den Weg gebracht“, so Regierungspräsident Dr. Eugen Ehmann bei seiner internen Verabschiedung. Der Bereich „Planung und Bau“ umfasst die Sachgebiete Hochbau, Straßenbau, Elektrotechnik, Planfeststellung, Städtebau und Wohnungswesen.

Christoph Eberlein wurde 1957 in Hammelburg geboren. Er studierte von 1978 bis 1984 an der Technischen Hochschule Darmstadt und der Eidgenössischen Technischen Hochschule Lausanne Bauingenieurwesen. 1986 trat er als Baureferendar beim damaligen Straßenbauamt Würzburg in den Staatsdienst ein. Neben verschiedenen weiteren Stationen am damaligen Straßenbauamt Schweinfurt, bei der Regierung von Unterfranken , bei der damaligen Obersten Baubehörde im bayerischen Innenministerium und dem Staatlichen Bauamt Würzburg , dort unter anderem als Bereichsleiter Straßenbau und stellvertretender Behördenleiter, kehrte er im Jahr 2011 zur Regierung von Unterfranken zurück und übernahm die Leitung des Sachgebietes „Straßenbau“. Am 1. Dezember 2011 wurde Eberlein zum Leitenden Baudirektor ernannt. 2017 übernahm Eberlein die Aufgaben des stellvertretenden Bereichsleiters „Planung und Bau“. Die Beförderung zum Abteilungsdirektor folgte am 1. Dezember 2020. Für den neuen Lebensabschnitt wünschte Regierungspräsident Ehmann Abteilungsdirektor Christoph Eberlein alles Gute. ruf