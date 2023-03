Veranschaulicht mit Fotos trug Kommandant Andreas Büttner seinen Tätigkeitsbericht für das vergangene Jahr vor. Es waren elf Brand-, 33 THL- und drei ABC-Einsätze zu verzeichnen, daneben 102 „First Responder“ und 15 Übungen. Darunter ein Kaminbrand in Euerdorf , ein Ackerbrand in Ramsthal mit der Gefahr eines Waldbrandes und ein Ölunfall auf dem Sulzbach an Heiligabend. Der Zeitpunkt sei natürlich besonders ungünstig gewesen, um Unterstützung anzufordern, der Verursacher sei inzwischen aber gefunden.

Büttner ging auf die Einführung der digitalen Alarmierung ein, bei den 27 Pagern gebe es aber noch Startmängel, so liege die Betriebsdauer mit einer Akkuladung nur bei 24 Stunden. Des Weiteren wurde eine Hightech-Reanimationspuppe angeschafft, durch den Anschluss an einen PC könnten die Eingriffe hier optimal überwacht werden. Es gab die Großübung in Aura im Rahmen der Aktionswoche, eine THL-Übung mit einer eingeklemmten Person sowie Wasserentnahmen aus Zisternen, bei denen alle Pumpen getestet worden seien. Als erfolgreich stufte er den Christbaumverkauf ein, die HvO-Gruppe sei beim Herbstmarkt mit einem Infostand vertreten gewesen.

72 aktive Mitglieder

Die Freiwillige Feuerwehr Euerdorf verfügt aktuell über 72 aktive, zwölf Jugend- und 20 passive Mitglieder. Mit Sebastian Schmitt, Mikel Vormwald und Hanna Betz fanden drei Neuaufnahmen statt.

Jugendwart Kevin Radler bescheinigte der Jugend einen guten Wissensstand und passende Teilnahme an den Übungen und Gemeinschaftsaktionen. In den acht Übungen sei es um Fahrzeugkunde, Stiche und Knoten und um THL gegangen. Man habe am Zeltlager der Kreisjugendfeuerwehr teilgenommen und in einer 24-Stunden-Übung zusammen mit der Jugendwehr aus Hammelburg verschiedene Szenarien durchgespielt. Die Jugendlichen hätten 1210 und das Betreuerteam rund 460 Stunden eingebracht. Radler bedankte sich bei der Vorstandschaft und beim Markt Euerdorf für die Unterstützung.

Schriftführer Michael Fell trug die Hauptpunkte der letzten Protokolle vor und informierte über den Beschluss des Verwaltungsrates, wieder Vertrauenspersonen zu integrieren. Dieses Amt übernehmen Michael Röder und Peter Moritz, sie sollen als Ansprechpartner bei Problemen fungieren. Kassenwart Klaus Kaufmann informierte die Anwesenden über einen im letzten Jahr erwirtschafteten Überschuss von rund 1100 Euro. Die Haupteinnahmen stammen von den Ständen bei den Märkten, dem Christbaumverkauf und vom Regionalbudget, die Ausgaben von Jugendzeltlager, Übungspuppe und Anstecker.

Im Namen des Marktes Euerdorf bedankte sich 2. Bürgermeister Michael Röder bei den Verantwortlichen, bei der Jugend und der HvO-Gruppe, nicht zuletzt auch für die kulturelle Unterstützung wie beim Maifest und den Märkten.

Andreas Büttner ist aktuell als verpflichteter Kommandant im Einsatz. Darum steht auch in jeder Jahreshauptversammlung die Wahl eines Kommandanten auf der Tagesordnung. Bei der durchgeführten Wahl wurde ein Kandidat nicht mit der erforderlichen Stimmenzahl ausgestattet und so wird Andreas Büttner für ein weiteres Jahr Kommandant bleiben. Kreisbrandmeister Oliver Lukaschewitsch überbrachte die Grüße der Feuerwehrinspektion und bescheinigte der Euerdorfer Wehr entschlossenes und ambitioniertes Handeln. „Ihr habt 72 Aktive in euren Reihen, da wird sich doch in der nächsten Sitzung ein gewählter Kommandant finden“, war er überzeugt. Er erinnerte an den Leistungsmarsch in Oberfranken im Mai und im September in Nüdlingen. Außerdem stünden wieder Feuerwehrfeste an, die man doch unterstützen sollte.

Die in der Versammlung durchgeführte Spendensammlung erbrachte 221 Euro und wurde auf die Summe von 400 Euro aufgerundet. Die Spende geht an die Station Regenbogen in Würzburg. Abschließend erwähnte Büttner, dass man mit Euerdorf und Wirmsthal zwei sanierungsbedürftige Feuerwehrhäuser besitzt und dass eine getätigte Aussage über eine eventuelle Zusammenlegung nicht abgesprochen gewesen sei. Er erwähnte den FFW-Ehrenabend in Sulzthal am 25. März, das Maifest in Euerdorf am 30. April/1. Mai und die 150-Jahr-Feier der Feuerwehr Wirmsthal am 17./18. Juni.

Vorsitzender Christian Leber sprach die teilweise veralteten Daten über Mitglieder an. Deshalb gebe es in nächster Zeit ein Formblatt zum Datenabgleich mit gleichzeitiger Einzugsermächtigung.

Der Verein sprach Ehrungen für langjährige Zugehörigkeit aus. Für zehn Jahre wurden Johannes Brimer, Sandra Gigla, Gerhard Schmitt , Luca Schmitt und Lou-Madlen Schneider geehrt. Für 20 Jahre Tobias Mützel und für 30 Jahre Harald Eiba und Frank Viering. 60 Jahre dabei sind Reinhold Bonnländer, Leo Erlwein, Robert Fell, Albrecht Lippert und Rudolf Viering, Bruno Lippert gehört dem Verein gar 70 Jahre an. Hilmar Ruppert