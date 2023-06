Die erste große Mitgliederversammlung mit 28 Anwesenden nach Ende der Coronabeschränkungen wurde mit einer besonderen Ehrung der Mitglieder gekrönt.

Da in der Vergangenheit Mitglieder ab 65 Jahre mit halbrunden oder runden Geburtstag von einem Mitglied des Vorstandes besucht und mit einem Präsent geehrt wurden, dies aber in der Corona-Zeit nicht möglich war, hatte der Vorstand beschlossen, diesen Mitgliedern in der Versammlung ein Geschenk zu überreichen.

Dies waren: Karl-Heinz Zehe, Heike Müller, Lutz Diepholtz, Brigitte Meys, Siegfried Hänsel, Ruth Stenzl, Manfred Hein, Hiltrud Markert, Ewald Landgraf, Gerhard Schaub, Manfred Töpperwien, Isolde Töpperwien, Markus Beck, Günter Milsch sowie Rudi Klabouch, Josef Zimmerhackl, Ulla Kohm und Karl Meyer .

Die Vorsitzende Isolde Töpperwien begrüßte die Anwesenden und freute sich, dass nach der Coronazeit wieder mehr Mitglieder gekommen sind. Besonders begrüßte die Vorsitzende einige ehemalige Aktive: Karl Meyer , ehemaliger Personalrat- und Betriebsratsvorsitzender , Michael Kelber, jetzt Vorsitzender der ver.di-Senioren in Schweinfurt, Lutz Diepholtz, ver.di-Bezirks-Vorstandsmitglied Schweinfurt, Siggi Hänsel, ehemaliger Personal- und Betriebsrat.

Derzeit hat die Betriebsgruppe-Senioren Bad Kissingen /Rhön 162 Mitglieder , davon aus den Bereichen Telekom 101, Post 60 und Finanzen eines.

Kassier Jürgen Schuler trug seinen letzten Kassenbericht vor. Die Kasse wurde zum 31.12.2022 an den ver.di Landesbezirk Bayern zur Verwaltung abgegeben. Diese Maßnahme wurde angeboten, um die immer teurer werdenden Kontoführungsgebühren abzuwenden. Seit Januar 2023 laufen nun darüber sämtliche Buchungen. Die erforderliche Entlastung des Betriebsgruppenvorstandes wurde einstimmig von den Mitgliedern erteilt.

Die Mitglieder wurden über einen Besuch des ehemaligen und renovierten Fernmeldeamtes, jetzt Landratsamt Gebäude F, informiert. Dort werden das Penthaus „DeinHaus 4.0“ und die voll ausgestattete Musterwohnung für Jung und Alt besichtigt. Es wird über die Wohnassistenzsysteme für Sicherheit Komfort und soziale Teilhabe informiert. Auch das Zentrum für Telemedizin wird in diesem Rahmen besucht. Abschließend wird im Bayerischen Hof diskutiert.

Lutz Diepholtz berichtete aus dem Beamtenausschuss, „ ver.di fordert die zeit- und inhaltsgleiche Übernahme des Tarifabschlusses im öffentlichen Dienst auf Besoldung und Versorgung“. Im Anschluss an die Tarifrunde folgt in der Regel die Besoldungsrunde für die Beamtinnen und Beamten des Bundes. Jetzt bleibe erst einmal die Vorlage eines Referentenentwurfs für ein Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetz abzuwarten. Dieser müsse dann nach Beteiligungsgesprächen mit DGB und ver.di von Bundestag und Bundesrat beschlossen werden. Ver.di geht davon aus, dass eine parlamentarische Beschlussfassung voraussichtlich im September sein wird. Erst danach könne die Besoldung und Versorgung – auch rückwirkend – erhöht werden.

Erfreuliche Nachrichten gab es auch für die Tarifkräfte: Ab 1. Juli bekommen die etwa 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland mehr Geld: 4,39 Prozent im Westen und 5,86 Prozent im Osten.

Manfred Hein führt mit drei weiteren Kollegen den gewerkschaftlichen Lohnsteuerservice im ver.di Bezirk Schweinfurt nach Absprache durch. Die Beratungen werden gerne angenommen, da hier mit erheblichen Steuererstattungen gerechnet werden kann. Auch weitere Informationen zur Besteuerung von Renten können nachgefragt werden. red