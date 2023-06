Zu einer Radtour mit Einblicken in unterschiedliche Projekte und Ideen einer nachhaltigen Entwicklung laden die Bayerische Verwaltung des Unesco-Biosphärenreservats Rhön, die Interkommunalen Allianzen Kissinger Bogen und Fränkisches Saaletal sowie der Landkreis Bad Kissingen am Sonntag, 16. Juli, von 10 bis etwa 17.30 Uhr ein. Auf einem Teil von Rhönkäppchens Radrunde und dem Saaletal-Radweg erkunden die Teilnehmerneue Nachhaltigkeitsprojekte.

Start und Ziel ist der Viehmarkt in Hammelburg . Die Fahrstrecke beträgt rund 57 Kilometer. Stopps und Themen sind der Erlebnisbauernhof Wagenbrenner in Oberthulba, das Naturerlebniszentrum Rhön am Klaushof, Bad Kissingen als Unesco-Welterbe und die Rhöner Apfelinitiative am Potatis-Hof der Familie Reusch in Elfershausen. Begleitet von Julia Rösch und Marco Morath (Unesco-Biosphärenreservat), Anke Barthel (Regionalmanagement des Landkreises), Holger Becker (Allianz Fränkisches Saaletal) sowie Stephanie Kunder und Alexandra Metz (Allianz Kissinger Bogen) fahren die Teilnehmer durch die Entwicklungszone des Biosphärenreservats Rhön und picknicken an der Hermannsruh.

Bei einem Halt am Klaushof erläutert Joachim Schneider, was es Neues im Naturerlebniszentrum gibt. In Bad Kissingen wird die Radgruppe von Anna-Maria Boll, Site Managerin der Kurstadt, empfangen. Nachmittags warten Streuobstwiesen und der Potatis-Hof.

Los geht es um 10 Uhr mit dem Rad am Viehmarkt. Die Kosten für die Verpflegung werden vor der Abfahrt eingesammelt. Anmeldung ist bis 10. Juli erforderlich beim Biosphärenreservat, Tel. 0931/ 380 16 65 oder per E-Mail an brrhoen@reg-ufr.bayern.de. red