Zu ihrem traditionellen und beliebten Adventskonzert am vierten Advent hatte die Trachtenkapelle Theinfeld eingeladen und die Besucher strömten zahlreich in die renovierte Kirche von Theinfeld. Nach zweijähriger coronabedingter Pause spürte man die Spielfreude der Musiker – eine gut aufgelegte Kapelle unter der Leitung ihres Dirigenten Pius Ziegler, der mit diesem Konzert seit 25 Jahren die musikalische Leitung der Trachtenkapelle innehat. Der Vorsitzende Thomas Schmitt wünscht sich noch eine lange fruchtbare Zusammenarbeit. Nach dem ruhigen, fließenden Eröffnungsstück „Adagietto“ begrüßte der Vorsitzende in einer launigen Ansprache die Gäste. Es folgte ein Höhepunkt des Konzerts mit der Vorstellung von neun Nachwuchsmusikerinnen und Musiker. Diese spielten die drei Stücke „I’ve been working on the Rail Road“, „Hey Pippi Langstrumpf “ und der „Trommelmann“. Danach spielten sie als Begleitung der Kapelle „Say you, say me“ und „School Spirit“. „Der Nachwuchs lässt für die Zukunft hoffen“, so Vorsitzender Schmitt. Das Orchester streifte im weiteren Programmverlauf nicht nur Jamaika mit dem Volkslied „Banana Boat“, sondern auch Spanien mit „Viva la Vida“ und Amerika mit „New York“. Im Konzertprogramm der Trachtenkapelle darf natürlich weder Marsch noch Polka fehlen. Die Musiker ließen gekonnt den „Tiroler Adler“ fliegen und spielten mit sehr viel Gefühl eine Polka mit Herz. „The Rose“ ist nicht nur ein Lied für Hochzeiten, sondern passte auch wunderbar in das Programm der Kapelle.

Mit den besten Wünschen für eine besinnliche, ruhige Weihnachtszeit und ein friedvolles neues Jahr sowie dem Dank für den Besuch und die Spenden verabschiedete sich die Trachtenkapelle Theinfeld und spielte zum Abschluss des Konzerts noch weihnachtliche Lieder zum Mitsingen. Ein frenetischer Beifall und Zugaberufe veranlasste die Kapelle, diesen Wunsch mit „Feliz Navidad“ zu erfüllen. Die einhellige Meinung der Besucher : „Ein schönes, gelungenes, vor allem abwechslungsreiches Konzert zum Entspannen und Abschalten.“ Der Spendenerlös wird für die Ausbildung des Nachwuchses und den Unterhalt des Musikheimes verwendet. mib