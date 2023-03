Viele Eingaben und Anregungen aus den Bürgerversammlungen beschäftigten derzeit den Marktgemeinderat . Einiges konnte bereits abgearbeitet werden oder wird im Laufe der nächsten Monate angegangen.

Im Ortsteil Elfershausen kritisierte Klaus Polz, dass die nach einem Unfall auf der Autobahn beschädigte Schallschutzwand am Schwedenberg, von der Autobahn GmbH nicht repariert wird. Dazu teilte Bürgermeister Johannes Krumm mit, dass dies bereits moniert wurde. Mit einer Reparatur sei im dritten Quartal des Jahres zu rechnen.

Jürgen Berger regte zu dem hergestellten barrierefreien Zugang zum Friedhof eine ergänzende Pflasterung im rückwärtigen Bereich an. Bezüglich des Stellwerks bestünde nach Dafürhalten von Rainer Kuhn kein Bedarf, da sich das historische Stellwerk in einem Privatgebäude befinde. Kuhn kritisierte zudem, dass ein Museumsraum im neuen Feuerwehrhaus abgelehnt wurde.

Andreas Zink, der auf die defekte Beleuchtung in der Schwedenberg-Halle hinwies, schlug eine Umrüstung auf LED vor. Diesbezüglich will der Markt bis zum Beitritt des Klimanetzwerks abwarten, das eine energetische Sanierung überprüfen soll. Zu Verbesserungen im Bereich des Bahnhofsgeländes verwies Krumm auf die vorliegende Planung. Bezüglich des Hinweis von Berthold Neeb auf Anschwemmungen am „Hünen-Weg“ bei Hochwasser informierte der Bürgermeister, dies werde im Rahmen der Hochwasserschutzmaßnahmen bereinigt. In Machtilshausen sprach Krumm zur Gestaltung des Dorfplatzes-Kapellenstraße mögliche Förderprogramme zur Kanal-Befahrung im Vorfeld an. Die Ortsbevölkerung werde in die Planung eingebunden.

Vom maroden Holzzaun am Kindergarten droht nach Meinung von Walter Schmitt Absturzgefahr. Ein Maschendrahtzaun ist bereits von der Gemeinde ausgeschrieben. Schmitt bat auch um Überprüfung, ob der verschwundene historische Wegweiser an der Straße nach Wasserlosen noch vorhanden ist. Eine Herrichtung des Gewölbekellers wird im Zuge der Sanierung geprüft.

Jürgen Zellhahn sprach das steile Teilstück des „Kalkofenwegs“ in Nähe der Kirche an. Hier wird ein Schild „Radfahrer absteigen“ angebracht. Edgar Wolf monierte die Verschmutzung des Tretbeckens. Die Gemeinde will künftig für eine regelmäßige Reinigung sorgen. Der von Johann Schneider angeregten Herrichtung des Zufahrtsweg zur Windkraftanlage kommt der Markt nach Fertigstellung der Baustelle nach. Den Wunsch von Philipp Saum nach Installation einer Elektro-Ladesäule am Pendlerparkplatz gibt der Markt an das Staatliche Bauamt weiter. Auf Baumängel bei der Verlegung der Glasfaserleitung im Baugebiet „Am Kehrweg“ wurde beim Verleger „HAB-net“ hingewiesen. Zur Sicherheit der Schulkinder regte Sybille Kramer einen Gehweg in der Wasserlosener Straße an. Dies wird vom Bauausschuss geprüft. Eine Pflasterung der nicht befestigten Gehwegabschnitte „Am Kehrweg“ forderte Gerry Ackerl. Bereits mehrmals diskutiert, lehnen Anwohner diese Maßnahme ab.