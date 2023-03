Das hat es bei der Feuerwehr in Winkels noch nie gegeben: Roland Zwirlein, betitelt als Winkelser Urgestein, wurde in der Jahreshauptversammlung für seine 50-jährige Mitgliedschaft in der Feuerwehr ausgezeichnet. Und nicht nur das. Zum ersten Mal in der Geschichte von Winkels konnte mit ihm auch jemand für seinen 50-jährigen aktiven Dienst geehrt werden. Er sei in dieser Zeit nicht nur eine große Stütze der Wehr gewesen, sondern ist auch die Seele des Vereins und der Winkelser Gemeinschaft, hieß es in der Laudatio.

Christine Rausch erhielt gleich zwei Präsente, einmal für die höchste Präsenz bei den Übungen und einmal für 40 Jahre aktiven Dienst. Sie sei mit ihrem Know-how als jahrzehntelange, ehemalige Kommandantin eine unersetzbare Stütze, auch wenn es um den Nachwuchs in der Feuerwehr geht, hieß es in ihrer Laudatio.

21 Männer und zehn Frauen gehören zur aktiven Wehr in Winkels , berichtete 1. Kommandant Niklas Rausch in der Sitzung, die im Feuerwehrgerätehaus stattfand. Zwei Einsätze hatte die Wehr im vergangenen Jahr. Sie sicherte den St.-Martinsumzug ab und half mit acht Personen, Glatteis zu beseitigen.

Vorsitzender Christian Tews berichtete von diversen Veranstaltungen. Nachdem in den vergangenen Jahren die Vereinstätigkeiten coronabedingt verschoben oder ersetzt werden mussten, konnten in 2022 die obligatorischen Veranstaltungen wieder wie geplant stattfinden, sagte er. Die Feste hätten wieder großen Zuspruch gefunden. Außerdem hätten Mitglieder zwischen den Jahren den Vereinsraum gestrichen und modernisiert.

Die Höhepunkte in der abendlichen Veranstaltung waren die Mitglieder bei den Ehrungen und Beförderungen selbst: Für seine 50-jährige Mitgliedschaft wurde Reinhold Hofmann, für ihre 25-jährige Mitgliedschaft Karin Renner ausgezeichnet. Zehn Jahre aktiven Dienst haben Lara Albert, Sandra Hillenbrand und Kathrin Zwirlein geleistet und wurden geehrt.

Von acht Jugendlichen, zwei Jungs und sechs Mädchen , berichtete Jugendwartin Selina Rausch . Neben den zahlreichen Terminen zur modularen Grundausbildung konnten vier Übungen stattfinden. Jugendsprecher waren Jana Moraw und Nils Rausch. Die Jugendfeuerwehr sammelte Christbäume ein und hat sich so einen Zuschuss für die Jugendkasse erwirtschaftet. Auf die Jugendfeuerwehr sei man besonders stolz, hieß es.

Schriftführerin Carolin Zwirlein las das Protokoll der letzten Jahreshauptversammlung vor. Den Kassenbericht trug Gabriele Hillenbrand vor, die beiden Kassenprüfer, Ingeborg Zwirlein und Dieter Nürnberger, bestätigten alles.

Roland Zwirlein, Leitung der 1866er Gruppe, kündigte an, dass man auch heuer beim Rakoczy-Umzug mitlaufen werde - hoffentlich in voller Besetzung, wie er sagte.

Grußworte sprachen Oberbürgermeister Dirk Vogel, Kreis- und Stadtbrandinspektor Harald Albert , der Präsident des TV Jahn Winkels und Stadtrat Wolfgang Speye sowie Bezirks- und Kreisrätin Karin Renner .

Trotz aller Anerkennung – die Mitgliederzahlen schrumpfen, heißt es im Bericht der Feuerwehr. Das deute auf einen Umbruch im Laufe der nächsten Jahre hin. Auch wenn es bereits Mitglieder gebe, die sich enorm engagieren, hoffe die Wehr auf neue Mitglieder . Nur so könne das Niveau bei Festen und Einsätzen beibehalten werden.

Wer Interesse hat, im Verein oder der aktiven Wehr mit anzupacken, könne jederzeit an den öffentlich ausgehängten Übungsterminen vorbeischauen oder Kontakt über Instagram , Facebook oder auch persönlich aufnehmen.

Schließlich wurde noch für den 30. April das Maibaumfest angekündigt. red