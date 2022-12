Beim 8. Oberleichtersbacher & Friends Adventskonzert , das am 4. Advent in der Oberleichtersbacher Kirche stattfand, heizte der Projektchor unter der Leitung von Evelyn Frech den Zuhörern mit dem Spiritual „Go tell it on the mountain“ ein. Für den nötigen Groove sorgte dabei Pfarrer Armin Haas am Kontrabass.

Mit der 4. Strophe von „Wir sagen euch an den lieben Advent“ wurde das Konzert zunächst feierlich mit Gemeindegesang unter Begleitung von Petra Geppert an der Orgel eröffnet. Anschließend versprühten die Kinder der WIM-Klasse der Grundschule Oberleichtersbach sowie Milli Reuß und Josephine Klug an der Querflöte mit ihren Weihnachtsliedern kindlichen Charme.

Das Gitarren-Ensemble der August-Kömpel-Musikschule Bad Brückenau „Guitarrissimo“ begeisterte einmal mehr mit seinem musikalischen Können. Den glänzenden Abschluss gestalteten die Musiker der Band HotRod mit dem Oberleichtersbacher Schlagzeuger Ulli Geppert. red