Gleich zwei Verkehrsunfälle mit Fahrerflucht hat die Polizei jetzt aufklären können. Bereits am vergangenen Samstag hat sich im Dienstbereich der Polizei Hammelburg ein Verkehrsunfall mit Unfallflucht ereignet, bei dem der Verursacher weiterfuhr und sich um die Begleichung des Sachschadens in Höhe von rund 1000 Euro nicht kümmerte, so die Polizeiinspektion Bad Brückenau in ihrem Bericht.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag beschädigte ein ebenfalls unbekanntes Fahrzeug ein Verkehrszeichen und einen Zaun im Zeitlofser Ortsteil Roßbach . Auch hier entstand Sachschaden etwa in gleicher Höhe, so die Polizei Bad Brückenau weiter.

Im Rahmen der Ermittlungen durch die beiden Polizeidienststellen Hammelburg und Bad Brückenau ergaben sich Hinweise, dass der flüchtige Fahrer eventuell in Roßbach wohnt.

Noch bevor die Suche in Roßbach anlief, erkannten am Sonntag Polizisten auf dem Nachhauseweg das gesuchte Fahrzeug des Mannes und meldeten dies ihrer Dienststelle. Das Fahrzeug passte exakt auf die vorliegenden Beschädigungen bei beiden Unfällen. Auch eine Fahrerbeschreibung, die bei der Unfallaufnahme im Raum Hammelburg abgegeben worden war, erwies sich als auf den Verdächtigen zutreffend, teilt die Polizeiinspektion Bad Brückenau mit.

Ohne Führerschein

Mit den Vorwürfen konfrontiert, räumte der 31-Jährige ein, der fragliche Fahrer gewesen zu sein. Er besitzt keinen Führerschein und war wahrscheinlich auch alkoholisiert, was sich aber wohl nicht mehr nachweisen lässt, schreibt die Polizei weiter in ihrem Bericht.

Nachdem er beabsichtigt, ins Ausland zu ziehen, wurde als Sicherheit für die zu erwartende Strafe ein dreistelliger Geldbetrag einbehalten. Über die Versicherung des Fahrzeugs sollten nun auch die Unfallbeteiligten ihre Ansprüche geltend machen können, heißt es im Polizeibericht weiter. pol